Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Jessica Morlacchi svela cosa faceva Luca Calvani nel letto con lei: nuovi dettagli

è tornata algrazie al ripescaggio, ottenendo una seconda possibilità dal pubblico. Dopo il suo abbandono volontario, la cantante romana ha deciso di rimettersi in gioco, trovando però situazioni rimaste in sospeso. Il rapporto con, che inizialmente aveva cercato di proteggere con il silenzio, è ora al centro di rivelazioni inattese. La 37enne ha raccontatocompromettenti che stanno alimentando tensioni all’interno del reality.: il ritorno digrazie al ripescaggioDopo aver lasciato volontariamente il reality,ha avuto la possibilità di rientrare in gara grazie al voto del pubblico. Il ripescaggio le ha permesso di tornare in Casa con una nuova consapevolezza e con la determinazione di affrontare alcune questioni irrisolte.