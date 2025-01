Panorama.it - Gli ostaggi liberati sono stati consegnati alle IDF a Gaza

Questa mattina in anticipo sulle tempistiche previste, le soldatesse Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, prese ino da Hamas il 7 ottobre 2023,state consegnate alla Croce Rossa Internazionale. Le quattro donnestate fatte salire su un palcostito da Hamas in una piazza diCity prima del loro rilascio. Erano tutte vestite con uniformi di stile militare e tenevano in mano delle "borse regalo" distribuite loro da Hamas.Dal palcostate trasferite direttamente nei veicoli della Croce Rossa.Hamas ha pubblicato la lista dei 200 prigionieri palestinesi che Israele si prepara a rilasciare oggi nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco, in cambio della liberazione di quattro soldatesse israeliane. Secondo quanto riportato dal Guardian, tra i prigionieri figurano detenuti di lunga data e altri condannati a pene molto severe.