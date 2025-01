Quotidiano.net - Glaciazione demografica e calo della produttività: come contrastare il fenomeno

Roma, 25 gennaio 2025 – Da diversi anni in Italia si parla del problema, con gli italiani che sempre meno fanno figli soprattutto a causa dell’incerto scenario economico e sociale. Secondo il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel), “l’Italia sta entrando in una nuova fasesua storia che corrisponde a un inedito impoverimento del potenzialeforza lavoro”. Inoltre, seppur in linea con quelli di altre economie sviluppate, i dati demografici italiani presentano delle tinte più cupe in merito al futuro occupazionale, con il demografo Alessandro Rosina che parla di una “società dal rinnovo generazionale debole”.e occupazione in Italia Il problema delle poche nascite in Italia si ripercuote,detto, sul mercato del lavoro.