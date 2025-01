Tvplay.it - Giuntoli non si ferma: altro regalo a Motta dopo Veiga

Leggi su Tvplay.it

La Juventus conta di essere ancora protagonista sul mercato. Sfumato Hancko,è al lavoro su due piste alternative: i nomi.Non vuolersi la Juventus.aver portato a Torino Alberto Costa, Randal Kolo Muani e Renatoil club, ora, approfitterà del tempo a disposizione per intensificare il casting volto ad individuare il secondo centrale da consegnare a Thiago. Il direttore sportivo Cristiano, fino a qualche giorno fa, contava di prendere uno tra David Hancko e Ronald Araujo ma le pretese economiche del Feyenoord (30 milioni) ed il recente rinnovo dell’uruguaiano (legatosi al Barcellona fino al 2031) lo hanno spinto a abbandonare le due piste e a valutare profili alternativi.non si– TvPlay.it (Ansa)Nel taccuino del manager, in particolare, risulta cerchiato in rosso il nome di un difensore in rampa di lancio attualmente militante in Serie A: parliamo di Saba Goglichidze dell’Empoli.