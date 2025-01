Ilrestodelcarlino.it - Giornata dell’unità dei cristiani. Gli avventisti la disertano per controversie dottrinali

Uno strappo. Che forse durerà solo un periodo limitato ma che segna una distanza dopo quarant’anni di ecumenismo solidale. Con un’iniziativa autocefala (che potrebbe fare da apripista a un’analoga presa di posizione della Federazione delle Chiese Avventiste, il movimento religioso della galassia delle chiese protestanti) la Chiesa Avventista di Cesena (nella foto durante una celebrazione), un centinaio di fedeli registrati intorno alla chiesa di via Gadda, ha rifiutato ieri di partecipare allaper l’unità dei. Le divisioni di carattere evangelico, a suo tempo una barriera che ha messo gli uni contro gli altri in battaglie mai esauste, si sono fatte sentire - soprattutto da parte avventista - in occasione del Giubileo e delle indulgenze concesse a chi passa le porte sante.