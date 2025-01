Lanazione.it - Giornata degli avvocati in pericolo, anche i professionisti di Pistoia in prima linea

Leggi su Lanazione.it

, 25 gennaio 2025 – Ci sonoglidella Camera Penale diinnellaInternazionalein, che si è celebrata il 24 gennaio. “Una data significativa - commenta la presidente della Camera Penale, l’avvocato Daria Bresciani. Con il Direttivo della Camera Penale diabbiamo realizzato un video per ricordare e celebrare la ricorrenza del 24 gennaio:Internazionalein. È una ricorrenza che è stata istituita in onore dei colleghi di tutto il mondo che hanno sacrificato la loro vita in nome del diritto di difesa. E abbiamo voluto farloper ricordare a noi stessi,di tutto, e ai non operatori del diritto, l’importanza e l’indefettibilità del ruolo del difensore. Il video nasce dunque dalla volontà di far conoscere ai più questa data, di spiegare come è nata, e a chi è dedicata quest’anno, cioè aglidella Bielorussia, dove oramai dal ’94 vige un regime caratterizzato da una dura repressioneoppositori politici oltre che dei giornalisti e”.