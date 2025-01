.com - Giornalisti: fotoreporter Massimo Sestini in rianimazione a Trento. Svenuto durante un’immersione nel lago di Lavarone

Paura per ilfiorentino, ricoverato inall'ospedale didopo un incidente nelle acque del, dove si trovava per una immersione. Qualcosa non ha funzionato con l'erogatore dell'aria delle bombole, così che il fotografo èsott'acqua rimanendo senza respiro. La notizia è riportata dal sito del "Corriere Fiorentino"L'articoloinneldiproviene da Firenze Post.