Spazionapoli.it - Garnacho o Adeyemi? L’annuncio di Manna prima di Napoli-Juve

Leggi su Spazionapoli.it

Il direttore sportivo del, Giovanni, esce allo scoperto sul mercato azzurro: il ds è stato molto chiarodella sfida contro lantus. Continuare a vincere, è questa la parole chiave che risuona come un mantra all’interno degli spogliatoi del. Dopo la trasferta di Bergamo, tinta di azzurro, la squadra partenopea quest’oggi andrà a caccia della settima vittoria di fila per lanciare un nuovo messaggio di sfida all’Inter di Simone Inzaghi. La capolista azzurra andrà alla ricerca dell’ennesima gioia stagionale in uno dei match più emblematici della Serie A. La squadra di Antonio Conte scenderà sul rettangolo verde dello stadio Diego Armando Maradona per affrontare la Vecchia Signora, lantus.si sbilancia: il ds parla chiaro sul mercato azzurro A pochi minuti dal calcio d’inizio, in casaha parlato il direttore sportivo azzurro, Giovanni