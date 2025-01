Lanazione.it - Firenze, a Villa Donatello un corso europeo sulla radiologia spinale

, 25 gennaio 2025 – Si è tenuto oggi 25 gennaio aClinic al’Hands on Day dello European Course on Spine Radiology, organizzato congiuntamente dalla Società Europea di Neuro(ESNR) e dalla Società Europea diMuscolo-Scheletrica (ESSR). L’evento ha coinvolto 10 tutor di eccellenza e 35 radiologi e neuroradiologi, tutti provenienti da diversi Paesi, sia europei che extraeuropei. Questa giornata di formazione pratica ha offerto un'importante opportunità di apprendimento sulle procedure diinterventistica della colonna vertebrale ed è fondamentale per ottenere il diplomadi Diagnostica ed Interventistica(EDiS) rilasciato dall’European Board of Neuroradiology (EBNR, https://www.ebnr.org). Interventi multidisciplinari e innovazione tecnologica “Questa giornata a- ha detto la dottoressa Chiara Zini, responsabile per la Società Europea di Neuroper la diagnostica e l’inteventistica della colonna vertebrale - conclude un intensodi tre giorni di lezioni frontali, durante il quale membri della Società Europea di Neuro(ESNR) e della Società Europea diMuscolo-Scheletrica (ESSR), insieme alla Associazione Europea di Medicina Nucleare (EANM), rappresentata dal Dr.