Festa del Cioccolato, alla Trattoria Giuliana l'appuntamento è con le tagliatelle al cacao

Bergamo.delfa rima con la tradizionale cena organizzata da Confesercentida. Dove, ad essere protagonista, sono, oltre agli invitati, anche il piatto principe della serata, leal, rivisitate in una ricetta voluta e pensata dfamiglia Cerea. Del resto, l’ingrediente più importante non poteva che essere quello per celebrare, in maniera diversa, la manizione che da 12 anni accompagna Bergamoscoperta delle prelibatezze create dai maestri delprovenienti da tutta Italia e anche dall’Europa.Un momento conviviale, così com’è nello spirito e nella tradizione delche di inserisce nella quattro giorni diche riempie il centro cittadino. Oltre un centinaio di persone quelle presenti tra cui i vertici di Confesercenti, i pasticceri, gli associati e anche molti rappresentanti delle istituzioni tra cui la sindaca Elena Carnevali, il vice sindaco e assessore al Commercio Sergio Gandi, l’assessore alle Politiche Sociali Marcella Messina, il consigliere regionale Davide Casati, l’ex comandante della polizia locale di Bergamo Gabriella Messina, il direttore del Duc Nicola Viscardi, e molti voti della società civile cittadina tra cui anche l’ex assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla.