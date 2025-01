Thesocialpost.it - Federica Brignone trionfa a Garmisch: vittoria al fotofinish nella discesa libera

firma un’altra impresa memorabile in Coppa del Mondo, conquistando lasulla leggendaria pista Kandahar di-Partenkirchen, dove 16 anni fa debuttava nelle gare di velocità. La campionessa valdostana ha chiuso la gara con un tempo straordinario di 1.35.83, battendo per un solo centesimo Sofia Goggia, seconda, e di 19 centesimi la svizzera Corinne Suter, terza classificata.Quinto successo stagionale e 32° trionfo in carrieraPersi tratta del quinto successo stagionale e del 32° trionfo in carriera in Coppa del Mondo. Un risultato che consolida il suo primatoclassifica generale, ora a +105 punti su Camille Rast, e le permette di allungare ancheclassifica di, dove guida con +29 punti su Sofia Goggia.Gara interrotta per la caduta di Nina OrtliebLa gara non è stata priva di momenti di tensione: un lungo stop è stato necessario a causa della caduta di Nina Ortlieb, finita violentemente nelle reti dopo una scivolata.