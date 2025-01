Oasport.it - Federica Brignone: “Avevo ancora l’amaro di Kronplatz, mai avrei pensato di vincere”

Un’Italia incredibile nella discesa libera femminile di Garmish-Partenkirchen sulla Kandahar:vince davanti a Sofia Goggia per un centesimo, andando a formare una splendida doppietta italiana anche in questa gara tedesca.Perarriva la 32a vittoria in Coppa del Mondo in una stagione sempre più ricca di soddisfazioni e sempre più storica. Ecco le sue parole a Rai Sport: “Sono sorpresa anch’io di questa vittoria, ieri nonfatto una buona prova e in 15 secondi di pianoperso un secondo. Ho cercato di dare il massimo, ma maidi. La cosa principale da fare era tirare le curve. Mi piace la neve primaverile, non quella marcia, ma come quella di oggi, un po’ umida, che scivola un po’. Devi essere tu a metterci del tuo e i materiali funzionavano molto bene“.