Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo l’Obiettivo Live: Oggetti estetici Icona TOTY

appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatoobiettivo.Attenzione:è doppio e regala EVO ESTETICHEProva Amazon Prime gratis per 30 giorni!ObiettivoOttieni stemmicompletando le sfide. Premi non scambiabiliNumero di incarichi da completare: 11 Giocane 50Cosa fare: Gioca 50 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando un oggetto giocatore.Giocane 100Cosa fare: Gioca 100 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando un oggetto giocatore.Giocane 150Cosa fare: Gioca 150 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando un oggetto giocatore