Evaso ad Ancona | al killer era stato negato un permesso premio

, 25 gennaio 2025 – La caccia all’uomo non si ferma, ma dell’dal carcereBarcaglione non c’ nessuna traccia. Di Zhevedet Plaku, albanese, 45 anni da compiere in aprile, non si sa più nulla da giovedì mattina quando è scappato dal carcere approfittando del fatto che stava pulendo gli uffici esterni alla struttura penitenziaria senza scorta, una mansione affidatagli in ragione della sua buona condotta. Ma l’area dove stava lavorando non è recintata: ci sono solo campi da attraversare senza dare troppo nell’occhio. Quando èChe fosse fuggito è diventato chiaro intorno a mezzogiorno di giovedì 23, ora in cui viene fatta la conta dei detenuti di metà giornata. Ma le telecamere del carcere, non visionate in tempo reale, lo hanno ripreso attorno alle 9 mentre si allontana, dopo aver buttato della spazzatura.