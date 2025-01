Lanazione.it - Elezioni, richiesta di riconteggio. Respinto il ricorso di Baroncini

Trentacinque pagine dettagliate, con ampi riferimenti alla giurisprudenza più recente e alla ricostruzione dei fatti. Il Consiglio di Stato hacosì l’appello presentato dall’ex sindaco Lucacontro la sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, il 9 ottobre scorso. La giurisdizione di primo grado ha rigettato ladidei voti del ballottaggio, in cui, il 24 giugno dello scorso anno, ha prevalso Claudio Del Rosso per otto voti in più. L’avvocato Alfonso Viscusi che, insieme al collega Giuseppe Castelli, ha rappresentato il sindaco Del Rosso, evidenzia un aspetto rilevante delle motivazioni della sentenza. "Alcuni dei soggetti che hanno sottoscritto le dichiarazioni a sostegno delle motivazioni per cuiaveva richiesto il– sottolinea - oltre a essere rappresentanti di lista, erano candidati per il consiglio comunale.