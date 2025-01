Lanazione.it - È scomparso Eugenio Taccini, il re della ceramica: “Ha stupito il mondo con il suo talento”

Montelupo Fiorentino, 25 gennaio 2025 – In sella alla sua bici o in bottega a creare. Arte estrosa e spirito schietto. Difficile pensare di non incontrarlo più. Difficile anche provare a raccontare di lui nello spazio di una pagina. Se ne è andato a 82 annie con lui se ne va un pezzo di storia, arte e umanità di Montelupo Fiorentino. Il maestro ceramista si è spento in seguito a una malattia incurabile. Era un simbolocittà, “molto più di un artista – ricorda il sindaco Simone Londi –. Un uomo che ha saputo tradurre inle ambiguità dell’animo umano. Il suo era un approccio originale all’arte e alla materia, che sfuggiva ai percorsi consueti., così, aveva saputo conquistare l’affetto di tante persone”. L’abbraccio dei montelupini gli è stato caro fino all’ultimo dei suoi giorni.