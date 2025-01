Due Mari ed E45 priorità assolute L’alert dell’industriale globetrotter Bragagni | Confindustria ha ragione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 gennaio 2025 – “A noi servono infrastrutture che inizino a funzionare domani”. Va dritto al punto, col pragmatismo dell’imprenditore, Maurizioamministratore delegato della Tratos Uk, azienda aretina leader nella produzione di cavi elettrici e fibra ottica, console della Repubblica di Sanno nel Regno Unito. Gira il mondo, anche fino a cinque volte in un anno, ma le sue radici sono in Valtiberina che conosce bene, così come le difficoltà di raggiungere in auto Arezzo da Sansepolcro oppure salire a Ravenna lungo la E45. “Ogni volta è un ’avventura” ammonisce lanciandosul rischio “che è già qui, una realtà quotidiana: l’isolamento della valle”.dello sviluppo territoriale Disegna un cerchio rosso su due “per lo sviluppo del territorio, non solo aretino” perchè la Due“è il corridoio trasversale che unisce Grosseto a Cesena e Ravenna, Arezzo alla costa adriatica e al tempo stesso al porto di Livorno”.