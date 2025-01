Ilgiorno.it - Droga, Milano dice no alle politiche repressive

Leggi su Ilgiorno.it

Gli amministratori locali riuniti al Meeting Nazionale Elide, la Rete degli enti locali per una politica innovativa sulle droghe a cui aderisce anche, ribadiscono l’urgenza e l’importanza di affrontare il tema delle dipendenze con un approccio innovativo e integrato, che metta al centro i diritti umani, la salute pubblica e la riduzione del danno. All’incontro, che si è tenuto a Palazzo Reale, per il Comune diha partecipato l’assessore al Welfare e alla Salute Lamberto Bertolé. "La rete – si legge nel documento finale sottoscritto dagli altri amministratori presenti – nasce dalla consapevolezza che leadottate finora non solo si sono dimostrate inefficaci, ma hanno anche contribuito ad aggravare la marginalizzazione e la stigmatizzazione di chi è coinvolto nel fenomeno delle dipendenze".