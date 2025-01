Juventusnews24.com - Dorgu Juventus, il Manchester United lo vuole subito: il Lecce ha fissato il prezzo. Ultimissime

di RedazioneNews24, loloilda parte del: lascerà la Serie A a gennaio solo per 40 milioniCome rivelato da Fabrizio Romano, il consiglio di amministrazione delinsiste sulla richiesta di 40 milioni di euro per Patrickal, altrimenti non gli sarà permesso di lasciare il club a gennaio. Il club pugliese spera di trattenere il giocatore fino all'estate, a meno che non venga rispettata la valutazione. Il secondo tentativo del, per ora, non è bastato. Anche il calciomercato Juve è alla finestra.