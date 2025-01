Ilrestodelcarlino.it - Dogana, Ravenna declassata: “Così si rischia di minare lo scalo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 25 gennaio 2025 – La recente riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha declassato l’Ufficio didalla prima alla terza fascia, assegnandole di fatto un livello non adeguato ai volumi di traffico e ai tempi di risposta che richiede la movimentazione delle merci e dei passeggeri al porto. Nel nord dell’Adriatico sono di primo livello le dogane di Trieste, Venezia e Ancona, scali diretti concorrenti di quello di. È una situazione peggiorativa rispetto a quella attuale, che è già di crisi, presa nonostante l’ufficio generi un gettito erariale di due miliardi l’anno in dazi e Iva. Il provvedimento non è una norma di legge e può essere modificato, ma richiede un intervento politico. “La prossima settimana – anticipa Alessandro Barattoni, segretario del Pd e candidato sindaco di– presenteremo un question time in consiglio comunale che spero sia condiviso da tutte le forze politiche, e coinvolgeremo la Regione, perché il declassamento va esattamente nella direzione contraria a quella per cui abbiamo lavorato in questi anni per lo sviluppo del porto, fondamentale non solo per l’economia locale ma anche per quella regionale e nazionale”.