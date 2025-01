Liberoquotidiano.it - "Ditemelo, perché mi date delle mazzate": Amadeus terrorizzato da Casa a Prima Vista | Guarda

quando partite concosì io non faccio niente contro di voimi, quindi quando voi siete in onda io faccio altro”:lo ha detto a Ida Di Filippo e Gianluca Torre, i due noti agenti immobiliari del programma in onda su RealTime, che hanno partecipato come concorrenti al suo game show, Chissà chi è, sul Nove. "E' veramente un grande successo di RealTime, che dovrebbe ripartire tra non molto, a febbraio", ha poi aggiunto il conduttore. Siache i due agenti lavorano per la stessa azienda, Warner Bros. Discovery, di cui fanno parte canale Nove e RealTime. Il riferimento del conduttore nella sua frecciatina è alla questione ascolti. Il suo Chissà chi è, infatti, non ha avuto molto fortuna da quando è iniziata la messa in onda.