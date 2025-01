Bergamonews.it - Dissesto del gruppo assicurativo Fwu: “Circa mille bergamaschi coinvolti, sospendete ogni pagamento”

1.000sononeldelFwu, un caso che sta creando molta preoccupazione tra i risparmiatori. Le polizze vita coinvolte in provincia potrebbero valere più o meno 3milioni di euro, ma ancora non ci sono cifre precise.Infatti, dopo un tentativo di salvataggio avviato nel luglio scorso, l’impresa è stata dichiarata fallita dalle autorità giudiziarie lussemburghesi, ed è stata avviata la liquidazione coatta.Il motivo del fallimento sarebbe da imputare a un indebitamento troppo elevato. La compagnia vendeva polizze in Italia tramite mediatori e broker, e non direttamente tramite banche o assicurazioni italiane, il che ha reso la situazione ancora più complessa.I tempi per il recupero delle somme versate rischiano di diventare lunghi. Intanto molti dei sottoscrittori nei giorni scorsi hanno ricevuto dalla compagnia solleciti didei premi arretrati.