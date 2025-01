Juventusnews24.com - Di Lorenzo a Dazn: «Sappiamo tutti l’importanza di Napoli Juve. Ci siamo preparati bene, queste partite vengono decise da…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Di, giocatore del, ha parlato così ai microfoni diprima del match di Serie A contro laDiha parlato nel pre-partita di, sfida di Serie A, ai microfoni di.SULLA PARTITA – «di questa partita a. Dovremo essere bravi a rimanere in partita con la testa e non farci distrarre dal contorno. Sarà una partita difficile contro una squadra forte».COME L’HANNO PREPARATA – «Abbiamo fatto degli step avanti,cresciuti tanto in questa prima fase del campionato. Stiamo cercando di muoverci tanto. Cipronti.chedai dettagli, sicuramente chi sbaglierà meno avrà la possibilità di portarsi a casa la vittoria».Leggi suntusnews24.