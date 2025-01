Calciomercato.it - De Rossi proprietario dell’Ostiamare: “Voglio restare 30 anni, ma non sarà la succursale degli ex Roma”

La conferenza fiume del nuovodel club di Serie D in cui DDR è nato e cresciuto: “Qui per progetto importante, ma a lungo termine”Daniele Decomincia la sua nuova avventura, quella che rappresenta probabilmente il capitolo del cuore, della sua casa. Insieme alla panchina della, ovviamente. DDR è il nuovo, la squadra dove è partito tutto e in cui è cresciuto, a cui si è sempre sentito indissolubilmente legato.Daniele De– calciomercato.itAl CineLand, posto significativo per lo stesso storico capitano giallorosso, ha parlato a cuore aperto della sua scelta di salvare la societàe creare qualcosa di importante a livello calcistico e non solo. Una conferenza stampa di presentazione sentitissima, in cui Deè stato affiancato dal prefetto diLamberto Gini, l’assessore ai grandi eventi del Comune diAlessandro Onorato e il sindaco Roberto Gualtieri.