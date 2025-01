Gqitalia.it - David Beckham gioca d'anticipo con il nuovissimo orologio Tudor

sa bene cosa significare di. La settimana scorsaha presentato un nuovoche continua il suo trend di cronografi Black Bay colorati. In realtà, il modello era stato strategicamente sfoggiato pubblicamente il giorno prima da. Durante la promozione di IM8, la sua nuova linea di integratori alimentari, l'ex campione ha indossato l'ultima novità di, un cronografo Black Bay caratterizzato da un quadrante che il marchio ha chiamato Flamingo Blue.Fino a questa settimana, il Flamingo Blue poteva esistere solo nella fantasia di C.S. Lewis, l'autore del romanzo Le cronache di Narnia. Il nuovo quadrante, in realtà, intende evocare «la tonalità di turchese tipica delle acque tropicali tanto amate dai fenicotteri», si legge in un comunicato stampa.