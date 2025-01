Juventusnews24.com - Danilo Juve, ieri l’ultimo giorno in bianconero del brasiliano: cosa è successo alla Continassa. La ricostruzione

di RedazionentusNews24è statoindelal quartier generale della. LaCome svelato dal Corriere dello Sport quella diè stata l'ultima giornata dia contatto con il mondontus. Il capitano – tutti hanno continuato a chiamarlo così pure dopo la rottura con Thiago Motta – ha salutato tutti i compagni in partenza per Napoli e i dipendenti della.Il quotidiano aggiunge poi che il difensore non raggiungerà Conte ma proseguirà la sua carriera in Brasile, al Flamengo.