Danielebartocciblog.it - Cucina a Cinque Stelle: celebrazione in Campania a marzo 2025

Leggi su Danielebartocciblog.it

Grande attesa per la cerimonia ‘d’Oro dellaItaliana‘. L’Associazione Italiana Cuochi ha lanciato ufficialmente l’evento. Ild’Oro, emblema di eccellenza nel panorama culinario, si terrà il 24 e 25ad Amorosi in provincia di Benevento, presso l’Hotel La Piana. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è tenuta il 3 gennaiopresso il suggestivo Palazzo Comunale di Amorosi (Benevento). Il Sindaco di Amorosi, Carmine Cacchillo, ha espresso – durante la conferenza stampa di presentazione – l’orgoglio della comunità per ospitare un evento così prestigioso, considerandolo un’opportunità unica per il territorio. Morena Cecere, Vice Sindaco di Montesarchio (Bn), ha evidenziato l’importanza del legame tra cultura, enogastronomia e sviluppo locale.