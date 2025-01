Lanazione.it - Crisi Pam Panorama ai Gigli, Filcams Cgil: “Spazi ridotti preludono licenziamenti mascherati”

Firenze, 25 gennaio 2025 - Si intensifica la mobilitazione dei lavoratori di Pamde Ia Campi Bisenzio, dopo l’annuncio dell’azienda di ridurre drasticamente glidel punto vendita. Larilancia l’allarme: "Questa operazione potrebbe preludere a trasferimenti di personale che si tradurrebbero, di fatto, in". Dopo lo sciopero e il presidio della scorsa settimana, durante i quali l’azienda ha confermato l’intenzione di non revocare le sospensioni dei lavoratori over 50 e fragili, oggi si è svolta un’assemblea del personale, con una partecipazione quasi totale e la presenza di lavoratori di altri punti vendita. Piani di azione per lo stato di agitazione Durante l’incontro è stata decisa la prosecuzione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura dello stato diin Regione.