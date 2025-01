Ilfattoquotidiano.it - Cosenza, le finte ecografie, i baci alla pancia e il parto senza familiari “per i casi di Covid”: così Rosa Vespa ha simulato la gravidanza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha raccontato a tutti,e amici di essere incinta, ma non era vero. Ingannando perfino il marito. Questo quanto emerso davanti al giudice dell’udienza preliminare dai racconti di Acqua Moses, l’uomo di origini nigeriane arrestato (e poi scarcerato) insiememoglieper il rapimento della piccola Sofia dclinica “Sacro Cuore” diMoses, che ieri ha lasciato il carcere di Castrovillari dove era detenuto, resta comunque indagato, mentre la moglie resterà in carcere. Lei stessa durante l’udienza si è addossata tutta la responsabilità dell’accaduto.La donna durante l’interrogatorio ha cercato anche di giustificare il suo gesto, come riporta il Corriere della Sera: “Mi ero convintatanto da esternare questa gestazione con chiunque”, avrebbe detto al giudice.