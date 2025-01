Lortica.it - Cosa c’è nell’uomo che nessuna religione può accettare?

Se analizziamo lacattolica, scopriamo che l’intero messaggio evangelico si fonda sull’idea che l’uomo debba vivere in società, amando il prossimo come se stesso. Questo principio si estende al concetto che un individuo formato debba contribuire alla buona educazione di chi è ancora in formazione, come viene ribadito nell’enciclica di Pio XI, “Divini Illius Magistri” (1930), dedicata all’educazione della gioventù. In tale enciclica, si evidenzia che le istituzioni preposte a questa formazione sono la Famiglia, lo Stato, la scuola con l’educazione civica, nel contesto della vita naturale, e la Chiesa, nel cammino verso il soprannaturale.Questi principi, sebbene per molti possano sembrare lontani nel tempo, riaffermano la centralità dell’educazione orientata al bene collettivo. Tuttavia, ogni individuo possiede caratteristiche uniche e irripetibili, impresse nella sua anima, che possono essere considerate come un’impronta divina.