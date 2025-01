Coppa del Mondo di Pista Lunga, Lollobrigida è quarta con nuovo primato a Calgary

Leggi su Ilfaroonline.it

In Canada si è aperta la terza tappa delladeldi speed-skating. La trenatreenne laziale ha stabilito il propriosulla distanza più, sfiorando il podioA(Canada) si è aperta la terza tappa delladeldi pattinaggio di velocità su. Nella giornata inaugurale si sono disputate le gare dei 1.500 metri maschili, dei 1.000 metri femminili e dei 5.000 metri femminili. Due gli italiani impegnati nelle Division-A.Sugli scudi soprattutto Francesca(Aeronautica Militare), che ha realizzato ilpersonale sui 5.000, concludendo la sua prova in 6’51”07. La trentatreenne di Frascati si è attestata al quarto posto. A conti fatti, le sono mancati un paio di secondi per acciuffare il gradino più basso del podio, preda della ceca Martina Sablikova.