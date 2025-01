Ilnapolista.it - Conte non si fa destabilizzare, spinge oltre i limiti, vuole l’obiettivo senza dichiararlo (CorSera)

Questo pomeriggio, alle 18 il big match tra Napoli e Juventus al Maradona.sfida in casa il suo passato, ma, come scrive il corriere della Sera, è primo in classifica perché è prudente. L’allenatore del Napoli non cerca alibi, tira dritto versocon i suoi metodi e non cade nelle provocazioni delle avversarie.non è primo per caso, ed è la sua innata diffidenza, a consigliargli prudenzaScrive il Corriere dello Sport con Monica Scozzafava:non è lì per caso, ed è la sua innata diffidenza, a consigliargli prudenza. Al Maradona arriva la Signora che più ha amato, con un volto nuovo pian piano ridefinito da Thiago Motta: il Napoli nonfarsi spaventare — nonostante mister 95 milioni Kolo Muani (tanti ne sborsò il Psg nell’estate del 2023 all’Eintracht di Francoforte), alla sua prima uscita bianconera — e che piuttosto sfida con le armi operaie di una squadra che, zitta zitta, non perde da sei partite, che in 21 gare conta 3 sconfitte.