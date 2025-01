Terzotemponapoli.com - Conte: “Napoli, forza del gruppo e calcio europeo”

Ladelcome arma vincenteAntonio, allenatore del, ha commentato con orgoglio la vittoria della sua squadra ai microfoni di DAZN. “Alleno undi ragazzi che sa affrontare le difficoltà, anche quelle impreviste, come l’infortunio al polpaccio di Olivera. Ladelnasce dalla voglia di credere nel lavoro quotidiano”, ha spiegato.ha sottolineato come la squadra sia riuscita a battere un avversario fortissimo, che finora non aveva mai perso in campionato.: Una crescita continua e una mentalità vincentePer il tecnico, le vittorie consecutive contro avversari del calibro di Atalanta e Juventus rappresentano un ulteriore passo avanti: “Questi successi acuiscono la nostra autostima. Abbiamo affrontato episodi che avrebbero potuto scoraggiare chiunque, ma siamo stati bravi a non piangerci addosso”.