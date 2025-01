Ilfoglio.it - Con Hamilton la Ferrari ha l’obbligo di vincere

Adesso che la festa per l’insediamento di Sir Lewisè finita, bisognerà saper incanalare nella direzione giusta tutta quell’energia. Laha accoltocome un re, come merita un pilota con la sua storia e il suo albo d’oro. Si è addirittura travestito da ultras anche il presidente Elkann, felice davvero come quando da bambino andava nel garage del nonno a mettere in moto una delle sue. Se c’era ancora qualcuno che non aveva capito chi ha voluto portare Lewis a Maranello, adesso non avrà più dubbi. Anche Lewis era felice come quel bambino che giocava ai videogame con ladi Schumacher. Ha addirittura detto che è stato uno dei momenti più belli della sua vita. E bastava guardarlo in faccia per capire che non mentiva. Per la Formula 1 è stato il matrimonio del secolo, anche se l’età dello sposo è un po’ avanzata e in pochi hanno vinto oltre i 40 anni.