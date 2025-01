Romadailynews.it - Cina: preparativi per esodo viaggi record della Festa di primavera con servizi rafforzati

Lasi sta preparando per il tradizionaledidi, la piu’ grande migrazione umana al mondo, con le autorita’ che stanno implementando misure per migliorare i. Il periodo didurata di 40 giorni, iniziato il 14 gennaio, dovrebbe registrare undi 9 miliardi didi passeggeri in tutto il Paese, a fronte dell’evoluzione delle esigenze deiatori. PIU’L’dididi quest’anno e’ caratterizzato da diversi cambiamenti. In termini di volume di, il totale raggiungera’ unstorico, ha dichiarato Wang Xiuchun, un funzionario del ministero dei Trasporti, nel corso dell’ultima puntata del China Economic Roundtable, un talk show all-media ospitato dall’agenzia di stampa Xinhua.