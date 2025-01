Sport.quotidiano.net - Ciclocross, Coppa del Mondo. L’addio di Lechner, ultime gare: "Grazie al team, ricordi bellissimi"

Sarà un intenso weekend per il ciclismo femminile nel nord Europa con il finale di stagione deled al caldo dell’ Australia su strada. In Belgio e Olanda la pluricampionessa Evanelledue stagioni con la casacca dell’Ale CyclingModena di patron Stefano Belloi daràal ciclismo pedalato nelle dueprove dideloggi a Maasmechelen e domani a Hoogerhede. Ed è stato proprio sul tracciato olandese dove laha sfiorato la maglia iridata del 2014 e dove ha vinto la sua prima gara didell’anno successivo. "al mioche mi ha dato la possibilità di chiudere la mia carriera dove ho tanti", ha dichiarato la pluritricolore bolzanina. Assieme allailmodenese avrà al via la vicecampionessa italiana Rebecca Gariboldi con ambizioni di un piazzamento nella top nella speranza di poter essere convocata in maglia azzurra ai mondiali domenica 2 in Francia.