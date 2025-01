Lanazione.it - Chiude tratto dell’autostrada A1, per andare a Bologna necessario percorrere la viabilità ordinaria

Firenze, 25 gennaio 2025 – Lavori in vista sulautostradale appenninico: dalla mezzanotte e fino alle 8 di domenica mattina (26 gennaio) sarà chiuso ilCalenzano-Barberino di Mugello sull’Autostrada del Sole-A1 in direzione di. Per aggirare il cantiere saràla: unsicuramente non agevole, soprattutto di notte, e soprattutto per i mezzi pesanti. La speranza è che – trattandosi della notte tra sabato e domenica – ci sia poco traffico, soprattutto di mezzi pesanti. Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano si puòla Provinciale 8 (Militare per Barberino) seguendo la segnaletica gialla indicante "" e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello, passando quindi dalle Croci di Calenzano.