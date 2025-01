Lanazione.it - Chiude il negozio Conbipel di Pieve a Nievole. A rischio i posti di lavoro: “Serve incontro urgente”

Leggi su Lanazione.it

Montecatini (Pistoia), 25 gennaio 2025 – Un’altra saracinesca storica del territorioin Valdie con essa le 11 donne che da anni vi lavorano saranno licenziate. Oggi è l’ultimo giorno di apertura al pubblico per il punto venditadi. A darne notizia sono i sindacati che si stanno preparando anche a un vertice con il ministero, per discutere della questione che non riguarda solo ildi, bensì buona parte dei 130 punti vendita del marchio di pelletteria e abbigliamento. Chiusura del punto vendita: impatto sulle lavoratrici “Dopo molti anni di presenza sul nostro territorio, lo storico marchio di abbigliamento, il 25 gennaioil Punto vendita di– fa sapere in una nota a firma di Alessio Luzi per Filcams Cgil Pistoia-Prato – lasciando senza un posto di11 lavoratrici.