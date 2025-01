Metropolitanmagazine.it - Chi sono i quattro ostaggi che Hamas rilascia oggi: le soldatesse Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag

ha nominatoche sarannoti sabato in base all’accordo di cessate il fuoco di Gaza. Si dice che siano le. Saranno liberate in cambio di 180 prigionieri palestinesi detenuti in Israele.Sarà il secondo scambio di questo tipo da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco domenica scorsa. Nel primo scambio vennero liberati tree 90 prigionieri.saranno liberate in cambio di 180 prigionieri palestinesi detenuti in Israele.Tutti prestavano servizio come osservatori presso la base militare di Nahal Oz, al confine con Gaza, quandoattaccò Israele il 7 ottobre 2023.Il loro rilascio sarà il secondo scambio di questo tipo da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco domenica scorsa.