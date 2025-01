Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa, ospiti 26 gennaio su Nove: Claudio Baglioni e Liliana Segre

Nuovo appuntamento con il talk show condotto da Fabio Fazio giunto quest'anno alla ventiduesima edizione: ecco tutto quello che vedremo questa sera e glide Il Tavolo. Domenica 262025, dalle 19:30, torna l'appuntamento settimanale con CheChe Fa, il talk show di Fabio Fazio, in diretta sule in streaming su discovery+. Come sempre, il programma offrirà un mix di approfondimenti, intrattenimento e riflessioni sulla conraneità, con la consueta partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, e di un gruppo dieccezionali.di Cheche fa Alla vigilia del Giorno della Memoria, la Senatrice a vitaparteciperà al programma per ricordare l'importanza della memoria storica e per raccontare la sua testimonianza diretta della tragedia dell'Olocausto.