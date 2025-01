Gqitalia.it - C'è un solo modo per far sapere a tutti che stai davvero vivendo una Fashion Week

Questa è un'edizione di InTerms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta.L’idea per scrivere questo articolo nasce da un pizzico di invidia, ed è giusto metterlo subito in chiaro. Ma se noni mali vengono per nuocere, anche dall’invidia (che dalle mie parti si chiama rosicamento) può venire fuori qualcosa di buono. Mi spiego meglio: la Milanoè finita da qualche giorno, lasciandoci giusto il tempo di parlarne e di vedere la città che si svuotava in direzione di Parigi. Mentre una nutrita fetta di amici, colleghi e conoscenti è volata all’ombra della Torre Eiffel, chi scrive è rimasto vittima del meteo milanese e del suo umore imprevedibile. Nel 2025, una sfilata si può seguire in molti modi, no? La si può vedere in streaming praticamente in tempo reale, se ne possono analizzare le foto pochi secondi dopo la fine, o la si può seguire tranquillamente attraverso le storie Instagram dei propri contatti.