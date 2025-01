Tvzap.it - “C’è Posta per te”, Maria esagera con due ospiti pazzeschi: le anticipazioni

News TV. Sabato 25 gennaio 2025, in prima serata su Canale 5,De Filippi condurrà il terzo appuntamento con C’èper te, il people show che ogni settimana emoziona, diverte e appassiona il pubblico in studio e a casa. Le prime due puntate sono state un grande successo, seguite da oltre cinque milioni di spettatori con picchi di sei. Anche questa volta saranno al centro della scena storie di gente comune, sentimenti, riflessione, divertimento e belle sorprese.Leggi anche: Paolo Bonolis verso il rinnovo con Mediaset: ecco chi potrebbe sostituireLeggi anche: “Grande Fratello”, concorrente mostra diario segreto con le cifre che guadagnacon dueOgni storia a C’èper Te è narrata con grande sensibilità e attenzione dalla conduttrice che fa dello storytelling il suo marchio di fabbrica:affronta le vicende sentimentali parlando al cuore delle persone, sapendo sempre ascoltare, senza giudicare ma dando ai protagonisti nuove chiavi di lettura per situazioni che da anni non riescono a trovare un lieto fine.