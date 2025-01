Ilrestodelcarlino.it - C’è la Coppa Italia di sitting volley

Si giocherà domenica 26 febbraio al Palasport Lionello Leoni di Collecchio (PR) laMaschile diorganizzata dalla Federazionena Pallavolo. A contendersi il trofeo saranno le prime tre formazioni classificate nel Campionatono 2024: I Santi Ortopedie Nola, club campione d’in carica, Scuola di Pallavolo Fermana e Cedacri GiocoparmaVCCesena. Si prevede un alto livello di gioco e spettacolo in campo, tra tre formazioni che negli ultimi anni hanno sempre dimostrato di meritare di essere al vertice del movimento nazionaleno. "Partecipiamo con orgoglio alla nostra quarta finale su cinque edizioni di questo ambito trofeo, consapevoli dei progressi maturati nella passata stagione che ci ha visto protagonisti con tre argenti conquistati nel maschile tra Super, Campionato e, ha dichiarato il coach Lorenzo Giacobbi, le motivazioni per fare bene non ci mancano e conosciamo il gioco avversario.