Cda delle ’Farmacie Comunali’ l’amministrazione valuta candidati

E’ stato pubblicato dal Comune, l’avviso pubblico per l’acquisizionecandidature di chi designare come membro per il Consiglio di Amministrazione di Farmacie Comunali Srl (partecipata dal Comune al 95%). Dopo aver preso attodimissioni rassegnate pochi giorni or sono, dal presidente Gianvittorio Galeota, adessointende procedere in tempi piuttosto celeri a reintegrare il Cda (di cui, come noto, rimangono a far parte i consiglieri Paolo Pistilli e Livia Paccapelo). A tale scopo, saranno acquisite ete le candidature che dovranno essere sottoposte all’assemblea ordinaria dei soci di prossima convocazione (in prima battuta si ipotizzava il 4 febbraio). Il termine per la presentazionecandidature è fissato per le ore 12 del 3 febbraio prossimo. "Chi ritenga di possedere requisiti di esperienza, competenza, attitudine professionale, candidabilità, eleggibilità e compatibilità – si legge nell’avviso - potrà recapitare a mano la domanda all’ufficio protocollo, in Comune, da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.