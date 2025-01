Anteprima24.it - Casciamericama, il museo emigrante”, dall’Irpinia alla Camera

Tempo di lettura: 6 minutiUn dispositivo museale mobile seguirà le orme degli emigrati italiani che hanno solcato l’oceano tra la fine dell’800 e il primo dopoguerra, per portare una testimonianza del patrimonio culturale delle popolazioni dell’Appennino meridionale. Il progetto CASCIAMERICANA – il, ideato in Irpinia, è stato presentato ieridei Deputati in un incontro organizzato dall’On. Toni Ricciardi, anch’egli originario di quel territorio.Oltre al deputato erano presenti all’incontro: il Sindaco del Comune di Aquilonia (Av) Antonio Caputo; l’arch. Enzo Tenore di +tstudio, ideatore del progetto e direttore del MEdA-Etnografico di Aquilonia “Beniamino Tartaglia”; la prof.ssa Maria Rosaria Santangelo, Direttrice del Dipartimento di Architettura-DiARC dell’Università di Napoli Federico II, i professori Massimo Perriccioli e Katia Fabbricatti del DiARC, gli studenti dei corso di laurea triennale in Design per la Comunità e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Architettura: Lorenzo Cristofari, Matilde Curti, Antonio De Roma, Lorenza della Valle, Franco Di Pace, Gennaro Donnarumma, Solana Givogri, Miriam Panico, Carmine Pappalardo, Marianna Rizzo, Alessandra Russo, Alessandro Telesca, Ornella Vadiero; il filmmaker romano Michele Citoni, che sta documentando la storia del progetto insiemefotografa irpina Antonella Gallucci.