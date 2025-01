Quotidiano.net - Carlo Nordio risponde alla protesta dei magistrati a Napoli: 'Il dissenso è il sale della democrazia'

"Ilè ile ringrazio iper aver espresso il loroin maniera composta. Ma pensare che un ex magistrato come me, che ha servito lo Stato per oltre 30 anni, possa avere l'obiettivo di umiliare la magistratura è ingiusto". Così il Guardasigillinel corso dell'intervento svolto ain apertura dell'anno giudiziario commenta lamessa in scena daiche hanno abbandonato il Salone dei Busti di Castel Capuano appena il ministro ha preso la parola.