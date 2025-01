Formiche.net - Carburante iraniano per missili cinesi. Gli Usa pensano a un intervento?

Recenti rapporti di intelligence suggeriscono che la Cina potrebbe svolgere un ruolo chiave nel supportare il programmastico balistico dell’Iran, fornendo componenti chimici essenziali per la produzione die incrementando notevolmente il livello di cooperazione militare tra i due componenti del gruppo CRINK (China, Russia, Iran and North Korea). Secondo un’analisi condotta da Eos Risk Group, due navi battenti bandiera iraniana, la Golbono e la Jiran, sarebbero coinvolte nel trasporto di oltre 1.000 tonnellate di perclorato di sodio dalla Cina all’Iran. Questa sostanza è un precursore per la produzione di perclorato di ammonio, il principale componente del propellente solido perbalistici, sufficiente a produrreper circa 260balistici a medio raggio.