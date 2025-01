Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Feyenoord fa muro per Santiago Gimenez: Ibrahimovic decisivo?

Leggi su Dailymilan.it

Ilinsiste per, ma ilfae non vuole la cessione in questoe ilrestano separati dalla volontà deldi trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione. Il club olandese non ha, infatti, intenzione di fare sconti ai rossoneri, che negli ultimi giorni hanno avanzato una prima offerta di poco inferiore ai 30 milioni di euro (bonus compresi), ricevendo il no secco degli olandesi.Certo è che se ildovesse avvicinarsi alla cifra della clausola rescissoria da 50 milioni di euro, magari con un’offensiva intorno ai 40 milioni, ilsi troverebbe sicuramente più in difficoltà a dire di no. In casa rossonera, poi, il fattorepotrebbe essere rappresentato da Zlatan, che potrebbe convincere il giocatore (che ha già detto sì al) a impuntarsi con il club per la cessione.