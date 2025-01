Rompipallone.it - Calciomercato Milan, colpaccio in attacco: il giocatore ha detto sì

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 25 Gennaio 2025 9:10 di Clemente Grimaldiin: ilhasì accettando la proposta dei rossoneri.Arrivato e ufficializzato Kyle Walker, ilcontinua a lavorare per perfezionare la rosa a disposizione di Sergio Conceiçao. I rossoneri, dopo un ottimo avvio con il tecnico portoghese che in quel di Riyadh ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana, hanno subito un lieve calo delle proprie prestazioni con il pareggio contro il Cagliari, la vittoria risicata contro il Como e la sconfitta contro la Juventus.In Champions League, però, il Diavolo ha ripreso il passo battendo – seppur di misura – il Girona in casa e ora avrà a disposizione il match point contro la Dinamo Zagabria mercoledì sera per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale, senza dover passare tramite i playoff.