Calciomercato Juventus: dopo Veiga, altri due difensori nel mirino

È la difesa il reparto più caldo deldella. In questi ultimi 10 giorni della sessione invernale il Managing Director Football dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, starebbe lavorando per portare alla corte di Thiago Motta almeno due profili per rinforzare la linea davanti a Di Gregorio così da rimpiazzare i due lungodegenti Bremer e Cabal, ai box da mesi e ormai destinati a rimanerci praticamente fino a fine stagione. Il primo colpo è già andato a buon fine, perché, come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, la Vecchia Signora avrebbe raggiunto l’accordo con il Chelsea per far approdare all’ombra della Mole il terzino sinistro portoghese Renato. Ma non sarebbe finita qui: come scritto rispettivamente da Tuttomercatoweb, Sky Sport e da Gianluca Di Marzio, i bianconeri starebbero cercando di arrivare anche a uno fra Kristensen dell’Udinese, Goglichidze dell’Empoli e Kelly del Newcastle, dato che per Todibo le cose si complicano.